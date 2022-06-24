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Marmaris'te yürekleri dağlayan kara tablo havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan dron ile görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan dron ile görüntülendi.

Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı'nın yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü. Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu.

Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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