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Marmaris'te Yunanistan Tarafından Geri İtilen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris'te Yunanistan Tarafından Geri İtilen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde büyük bölümü çocukların bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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