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Marmaris'te Yunanistan tarafından geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Marmaris Göçmen Muğla 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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