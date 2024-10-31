Marmaris'te Yunan Sahil Güvenliği Tarafından İtilen Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen içinde çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA