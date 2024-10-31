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Marmaris'te Yunan Sahil Güvenliği Tarafından İtilen Göçmenler Kurtarıldı

Marmaris'te Yunan Sahil Güvenliği Tarafından İtilen Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 11 çocuğun da bulunduğu gruptaki göçmenler, lastik botla denizde yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen içinde çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik Yunanistan Politika Güvenlik Marmaris 3-sayfa Göçmen

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