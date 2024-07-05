Marmaris'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Marmaris Barajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA