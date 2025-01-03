Marmaris'te Yetkisiz Çakar Kullanımına 276 Bin TL Ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan trafik denetiminde, 'yetkisiz çakar' kullanımı nedeniyle Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü ve sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli araçlar üzerinde kontrol yaptı. Bu sırada, Fiat Tofaş marka modifiyeli 35 VAT 57 plakalı bir otomobil durduruldu. Ş.G.'nin kullandığı araçta yapılan incelemede, yetkisiz şekilde kullanılan çakar sistemi tespit edildi. Çakar sistemine el konulmasının ardından, sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 TL olmak üzere toplam 276 bin 344 TL idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyarken, araç ise 30 gün boyunca trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. - MUĞLA