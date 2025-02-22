Marmaris'te Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak başlatılan projeli çalışma sonucunda; Marmaris ilçesinde aralarında site yöneticisi, referansla müşteri toplayan ve hesabını kullandıran şahısların bulunduğu, kapalı devre diye tabir edilen sistemle yasa dışı bahis suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA