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Marmaris'te Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri çok sayıda dijital materyale el koydu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak başlatılan projeli çalışma sonucunda; Marmaris ilçesinde aralarında site yöneticisi, referansla müşteri toplayan ve hesabını kullandıran şahısların bulunduğu, kapalı devre diye tabir edilen sistemle yasa dışı bahis suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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