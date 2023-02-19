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Marmaris'te yardım seferberliği devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Marmaris'te yardım seferberliği devam ediyor

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizde 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerden etkilenmeyen bölgelerden yardım seferberliği devam ediyor.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizde 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerden etkilenmeyen bölgelerden yardım seferberliği devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde hem geçici konaklamak için gelen 6 bin 400 depremzede misafir için hem de deprem bölgelerine gönderilmek için yardım çalışmaları devam ediyor.

Deprem felaketinin yaşanmasının ardından tüm ülke gibi Marmarisliler de tek yürek oldu. Hem deprem bölgelerine hem de ilçede kırsal mahallelerde konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlar gelmeye devam ediyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy deprem koordinasyon merkezinde hem gelen depremzedeler ile hem de yardım getiren hayırseverler ile görüşerek gelen yardımların koordinasyonunu sağlıyor. Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanları ve gönüllüler yardım paketlerini tasnif ederek ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Marmaris Belediyesi'nin, Marmarislilerin, STK'ların, haricinde bölgeye komşu ilçelerden de yardımlar gelmeye devam ediyor. Bodrum'dan bir minibüs dolusu yardım getiren bir otelin satın alma müdürü Umut Türkeş ' Yardımlarımızı ihtiyaç sahipleri için ihtiyaç olan her yere götürmeye devam edeceğiz' dedi. - MUĞLA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Deprem Muğla 3. Sayfa Haberler

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