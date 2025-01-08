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Marmaris'te Yağışlı Havada Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Marmaris'te Yağışlı Havada Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yol güvenliğini sağladı ve ambulansla yaralı hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Datça yolunda, yağışlı havanın kayganlaştırdığı yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 14.30 sularında Değirmenyanı Datça yolu üzeri Çöplük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havanın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Fiat Tofaş markalı araç sürücüsü karşı şeritten gelen Honda markalı araca çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil ihbar hattını arayarak destek çağırdı. Olay yerine gelen Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler yol güvenliğini sağladı. Ambulans ekipleri hafif yaralı olan Tofaş araç sürücüsünü ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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