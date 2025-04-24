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Marmaris'te Yaban Domuzlarının Kediye Saldırdığı Anlar Kamerada

Marmaris'te Yaban Domuzlarının Kediye Saldırdığı Anlar Kamerada
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzlarının bir kediyi parçalayıp yediği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir korku ve tepki yarattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzlarının bir kediye saldırma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Tokatlılar Sitesi önünde akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. İlçe merkezine kadar inen yaban domuzları, Tokatlılar Sitesi önünde, kovalamaca sonucu yakaladıkları kediyi öldürdü. Domuz ve yavrularının kediyi parçalayıp yediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı. Vatandaşlar, "Yetkililer ne zaman önlem almayı düşünüyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Özellikle gece saatlerinde sık sık mahallelerde görülen yaban domuzlarının can güvenliklerini de tehdit ettiğini belirten vatandaşlar duruma bir an önce çare bulunmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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