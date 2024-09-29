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Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama ve Ele Geçirilenler

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama ve Ele Geçirilenler
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris'te düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirirken, A.A. isimli şahıs tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmaris'te bir adrese düzenledikleri operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde, para ve samuray kılıcı ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, A.A. isimli şahsın (3) ayrı suçtan arandığı ve evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine İsthbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın Marmaris'teki konutunda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 38 gram kokain, (52) gram taş kokain, 2 gram metamfetamin, 1.40 gram kubar esrar, 380 adet sentetik hap, likit esrar, 4 adet hassas terazi, 3 adet kullanma aparatı, havalı tüfek, şarjör, 6 adet fişek, samuray kılıcı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 dolar, 4 adet 20 pound, 32 adet 50 TL, 123 adet 100 TL, 531 adet 200 TL olmak üzere toplam 120 bin 100 TL ele geçirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olayla ilgili olarak A.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Marmaris 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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