Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Kokain Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde yaptıkları rutin kontrollerde hareketlerinden şüphelendikleri şahsı durdurup yaptıkları aramada üzerinden satışa hazırlanan 20 gram kokain maddesi ele geçirirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Marmaris 19 Mayıs Gençlik meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri meydanda yaptıkları rutin kontrollerde durumundan şüphelendikleri M.E. (29) isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli M.E'nin yapılan üst aramasında 20 gram kokain maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin şüphelinin telefonunda yaptıkları incelemede satışa yönelik pazarlık konuşmalarının olduğunu tespit edince M.E. nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alınarak şube müdürlüğüne, ardından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki daha önce de suç kaydı bulunan M.E tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. - MUĞLA