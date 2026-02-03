Marmaris'te trafik kazası: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı Asparan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu kavşakta trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA