Marmaris'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sık sık motor ve araba kazaları ile gündemde olan Yeniyol caddesinde bir kaza daha yaşandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Atatürk İlköğretim Okulu'ndan Merkez Komutanlığı'na kadar uzanan Yeni Yol Caddesi'nde günün hemen hemen her saatinde meydana gelen trafik kazasına bir yenisi daha eklendi. Ara sokağa girmek için sinyal verip dönen bir araca motosiklet çarptı. Kaskları da olmayan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada çevredeki esnaflar 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ettikten sonra ambulansla hastane acil servisine götürdü. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yapan motosiklet polis ve vatandaşlar yardımı ile yol kenarına çekildi, motorun çarptığı araba çekici ile sanayiye götürüldü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa