Marmaris'te Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri ilçe genelinde trafik denetimlerine devam ediyor.

Marmaris'te trafik ekipleri olabilecek kazaları önlemek ve trafik kurallarına uyulması amacı ile araç sürücülerine emniyet kemeri ve seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, motosiklet sürücülerine kask ve belge kontrolü yapan ekipler ilçenin farklı bölgelerinde farklı, sokaklarında ve farklı saatlerinde denetim yaptı. Kask ve belge denetimleri yapan ekipler 1 saatte 86 motosiklet sürücüsünün 17sine kask takmama, 10'una sürücü belgesi eksikliği ve 6' sına da muayene yapılmamasından, 1 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama konusunda kurallara uymayanlara para cezası ve puan cezası yazdı.

Trafik ekipleri ayrıca şehir içi dolmuşlara da emniyet kemeri ve belge kontrollerini yaparak uyarılarda bulundu. Trafik denetimlerinin tüm ilçe genelinde her gün farklı nokta ve saatlerde yapıldığını belirten yetkililer sürücülerin önce kendi can güvenlikleri için trafik kurallarına uymalarını istedi. - MUĞLA