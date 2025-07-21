Marmaris'te Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Para Cezası

Marmaris'te Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Para Cezası
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan iki genç, vatandaşın ihbarı üzerine yakalanarak para cezası aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikleti tehlikeli şekilde kullanan 2 sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansırken, trafik ekipleri ise 2 motosiklet sürücüsüne para cezası uyguladı.

Marmaris-Muğla yolunda motosikleti tehlikeli şekilde kullanan gençler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne ileten vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, motosiklet sürücülerini tespit ederek gerekli idari işlemi gerçekleştirdi. Gençlere 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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