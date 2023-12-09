Marmaris'te Tehlikeli Eğlence Karakolda Bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup gencin yat limanında tehlikeli eğlencesi sonucu polis müdahalesi yaşandı. Gençlerin denize attığı silah, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi belediye yat limanında bir grup gencin tehlikeli eğlencesi karakolda bitti. Yat limanına demirli bir tekneden havaya 6 el ateş açılması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken gençlerin polisleri görünce denizi attığı silahı deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri çıkardı.

Olay, Marmaris ilçesi belediye yat limanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 genç bir teknede eğlenirken içlerinden biri havaya ateş açmaya başladı. Yaklaşık 6 el silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye devriye ekipler ve yunus polisleri sevk edildi. Polisleri gören ve alkollü oldukları iddia edilen gençler, silahı denize attı. Gençlerin attığı silah ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunup asayiş ekiplerine teslim edildi. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olayda, 4 genç ifadeleri alınmak üzere gelen polis merkezine götürülürken, denizden çıkarılan silahın da incelenmeye alındığı öğrenildi. - MUĞLA