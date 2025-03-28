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Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, suç örgütü kurmak suçlamasıyla 9 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile iki ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart 2025 tarihinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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