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Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 8 Tutuklama

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik ve suç örgütü kurma iddialarıyla düzenlenen operasyonda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon, Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da arasında bulunduğu şüphelileri kapsıyor.

Marmaris'te tefecilik operasyonu: 8 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve tefecilik iddiaları ile mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da bulunduğu 8'i tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart 2025 tarihinde Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Saatler süren davanın ardından içlerinde Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da olduğu A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, Z.Ş. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Dosya kapsamında iki kişinin aramasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - 3.Sayfa
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