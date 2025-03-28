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Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde suç örgütü kurmak ve tefecilik iddialarıyla mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı'nın da bulunduğu isimler yer alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve tefecilik iddiaları ile mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart 2025 tarihinde Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da olduğu A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklanırken, Z.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında iki kişinin aramasının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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