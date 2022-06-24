Marmaris'te söndürülen alanlar havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te söndürülen alanlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Marmaris'te söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi. Görüntülerde kömüre dönmüş ağaçlar ve kül yığınları yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınında durum iyiye giderken, alevlerin söndürüldüğü alanlar dron ile havadan görüntülendi. Değirmenyanı mevkiinde alevlere teslim olan ağaçların kömüre dönüştüğü görülürken, yangın ise geride gri bir kül tabakası bıraktı.

Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.

(Akın Küçükkurt - Ali Gözeten /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title