Marmaris'te Silahlı Çatışma: Bir Ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, gece saat 04.40 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, ağır yaralanan ve taraflardan biri olan Ç.K. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.K.'nin yapılan ilk muayenesinde vücudunda iki kurşun girişi ve çıkışı olduğu tespit edildi. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olayın ardından Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MUĞLA