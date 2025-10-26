Marmaris'te Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olayda üç araç kurşunların isabeti oldu.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sıralarında Çıldır Mahallesi 180 Sokak üzerinde silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede,H.H.Ç. ile kardeş oldukları öğrenilen T.B. ve T.B. arasında karşılıklı olarak silahların kullanıldığı belirlendi.

Marmaris İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş büro amirliği ekiplerince yakalanarak emniyete götürülen T.B., H.H.Ç. ile aralarında önceden husumet bulunduğunu, olay günü H.H.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Kardeşiyle birlikte motosikletle bölgeye gittiğini, H.H.Ç.'nin silahını çıkarıp ateş açması üzerine kardeşinin de karşılık verdiğini ifade etti.

Olay yeri incelemesinde 8 adet boş kovan tespit edildi. Ayrıca üç farklı araçta mermi izleri bulundu.

Çatışmanın ardından T.B., Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ruhsatsız tabancasını, bir şarjör ve 9 adet dolu fişekle birlikte teslim etti. H.H.Ç. ise olayda kullandığı tabancayı ikametinden polis ekipleri eşliğinde getirerek teslim etti.

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUĞLA