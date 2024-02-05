Marmaris'te Sahte Rakıdan Ölen Kişiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 Ocak'ta zehirlenme sonrası ölen bir kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine yapılan soruşturmada, sahte rakıdan öldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak tarihinde zehirlenme sonucu ile ölen şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında bilgi sahibi bir vatandaş tarafından ölen şahıs ile kendisine yapma rakı satan bir şahsın olduğunu belirtmesi üzerine yapılan araştırmalarda yapma rakı yapan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet 100 gr Anason yağı, 2 adet 5 Litrelik Etil alkol ve satıma hazır halde 21 adet 0.5 ml'lik pet şişelerde bulunan yapma rakı olduğu değerlendirilen malzemelere el konuldu.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı gereği yapma rakı yapan şahıs zehirlenme suçundan dosyaya şüpheli olarak eklenirken, ikametinde yapılan aramada ele geçirilen malzemelerden dolayı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan ayrı tahkikata başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA