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Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliye gözaltı

Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheliye gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahte dolarla alışveriş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahte dolarla alışveriş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan kişilerin olduğu yönünde ihbar aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kullandıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 bin 800 sahte dolar, 43 bin 765 lira ve sahte dolar ile satın alındığı belirlenen 11 içki şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu T.D., G.U. ve R.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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