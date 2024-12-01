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Marmaris'te Sağanak Yağışlar Balıkçı Teknesini Suya Gömdü

Marmaris'te Sağanak Yağışlar Balıkçı Teknesini Suya Gömdü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi ve azmakta demirlenmiş balıkçı teknesinin suya gömülmesine neden oldu. Kapalı çarşıda su baskınları yaşanırken, yetkililer duruma müdahale etmek için teyakkuza geçti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında tüm birimler teyakkuza geçerken, azmakta demirlenmiş bir balıkçı teknesi suya gömüldü.

Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden olan Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki tüm birimler teyakkuza geçerken, şuana kadar sel baskını yaşanmadığı öğrenildi. Kapalı çarşıdaki bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, azmak kenarına demirlenmiş küçük balıkçı teknesi de yağışlardan nasibini aldı. Etkili olan sağanak sonrasında su alan yaklaşık 3 metrelik tekne suya gömüldü. Yağmurun ara ara rüzgarla birlikte devam ettiği Marmaris'te yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar da Marmaris'te yağmurun da güzel olduğunu belirtti. Çatılardan akan sular sebebiyle su baskını yaşayan kapalı çarşı esnafları da sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerden destek istedi. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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