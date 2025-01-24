Marmaris'te Riskli Yapı Tahliye Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir apartman için riskli yapı tespiti nedeniyle uygulanmak istenen tahliye kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

Deprem riski nedeniyle tahliye kararı verildiği iddia edilen apartın işletmecisi Ö.D. yaptığı açıklamada, tahliyenin mahkeme kararı ile durdurulduğu ifade ederek, "Avukatlarımızın yaptığı başvuru üzerine Muğla 4. İdare Mahkemesi kararı ile tahliye durdurulmuştur. Herhangi bir tahliye söz konusu değildir" dedi. - MUĞLA