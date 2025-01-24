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Marmaris'te Riskli Yapı Tahliye Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu

Marmaris'te Riskli Yapı Tahliye Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartman için verilen tahliye kararı, mahkeme tarafından durduruldu. Apartmanın işletmecisi, kararın avukatları aracılığıyla alındığını belirtti ve tahliyenin söz konusu olmadığını vurguladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir apartman için riskli yapı tespiti nedeniyle uygulanmak istenen tahliye kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

Deprem riski nedeniyle tahliye kararı verildiği iddia edilen apartın işletmecisi Ö.D. yaptığı açıklamada, tahliyenin mahkeme kararı ile durdurulduğu ifade ederek, "Avukatlarımızın yaptığı başvuru üzerine Muğla 4. İdare Mahkemesi kararı ile tahliye durdurulmuştur. Herhangi bir tahliye söz konusu değildir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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