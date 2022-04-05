Marmaris'te polisler önce oruçlarını açtı, sonra kan bağışladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan polisler iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler hem polis haftası hem de Ramazan ayı olması sebebi ile örnek bir davranışa imza attı. Mesai saatlerini bitirip evlerine gidip iftarlarını yaparak Kızılay Kan Merkezine gelen 35 polis memuru ve amirleri pandemi döneminde kan bağışlarının azalması sebebini de göz önünde alarak kan bağışında bulundu. Marmaris Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Serpil Öner bağışla ilgili olarak, "Polis haftası olması sebebi ile Marmaris Emniyet Teşkilatı mensupları merkezimize gelerek kan bağışında bulundular. Kovid pandemisi döneminde stoklarımız çok azalmıştı, öncelikle Emniyet Müdürümüze, polislerimize ve kan bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sağlıkları elveren vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz, bir gün bize de lazım olabilir diye düşünmemiz gerektiğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Samed Seyhan, "Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü olması, sağlık çalışanlarına destek vermek, kan ihtiyacı olanlara kanımızı bağışlamak adına 35 polis buraya geldik. Kan bağışında bulunan tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek polis teşkilatı olarak düzenli kan bağışı yaptıklarını belirtti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Komiser Dursun Turan ise "Bu benim 16. kan bağışım, kan vermenin önemini biliyoruz, herkesi kan bağışının önemi hakkında bilgilendiriyoruz. Kan bağışlayalım hayat kurtaralım" şeklinde konuşarak kan bağışında bulunan meslektaşlarına teşekkür etti. - MUĞLA