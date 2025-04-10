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Marmaris'te Polis Haftası kutlanıyor

Marmaris'te Polis Haftası kutlanıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Polis teşkilatının 180. Yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası programları dahilinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Polis teşkilatının 180. Yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası programları dahilinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe jandarma komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Marmaris Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muhtarlar, Marmaris Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi partiler, STK'lar ilçedeki kurum ve kuruluş müdürleri ve Marmaris'te görevli polisler katılım sağladı.

Şehit Polis Memuru Emrullah Balkan adına deniz polis botu da tören yerinde hazır bulunurken yarın şehidin ailesi ile birlikte botun tanıtımının yapılacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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