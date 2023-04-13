Marmaris'te Polis Haftası etkinleri sürüyor

Türk Polis Teşkilatının 178. yıldönümü ve Polis Haftası münasebeti ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü etkinleri devam ediyor.

Türk Polis Teşkilatının 178. yıldönümü ve Polis Haftası münasebeti ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü etkinleri devam ediyor.

10 Nisan Polis Haftası sebebi ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede bulunan kreş, ilköğretim, ortaöğretim okullarında polisliği, kanunlara uymanın önemini ve trafik kurallarını anlatıyorlar. Beldibi Mahallesi'nde bulunan trafik eğitim parkında uygulamalı dersler veren polis ekipleri çocuklarla eğitici oyunlar oynayarak trafik kurallarını öğretiyorlar. Öte yandan kadına şiddete karşı 'Kadına el kal-ka-maz' yazılı broşürleri Marmaris meydanlarında vatandaşlara dağıtıp, vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kurumlardan gelen ziyaretleri de kabul ediyorlar. - MUĞLA