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Marmaris'te Park Halindeki Araçta Yangın, Motokuryeler Müdahale Etti

Marmaris'te Park Halindeki Araçta Yangın, Motokuryeler Müdahale Etti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, motokuryelerin yangın tüpleriyle müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, aracın sahibi sinir krizi geçirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgeden geçen motokuryelerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Meydanı'nın arka sokağında park halindeki bir araç alev aldı. Yangını fark eden yoldan geçen motokuryeler, yanlarında bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangını kontrol altına almayı başaran motokuryeler, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenilirken, aracın sahibi büyük bir şok yaşayarak sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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