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Marmaris'te Palalı Kavga: Şüpheliler Tutuklandı

Marmaris'te Palalı Kavga: Şüpheliler Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıkan palalı kavga sonucunda olayın şüphelileri yakalandı ve tutuklandı. Olay, trafikte çıkan bir tartışma sonucu meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında çıkan palalı kavganın şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kavga çıktı. Gürültüyü duyarak pencereye çıkan vatandaşlar, elinde kılıca benzer palayı tartıştığı kişiye sallayan şahısla karşılaştılar. O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde bir erkek şahsın elindeki palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi ve tanıdıklarının araya girmesi ile sakinleştirilen şahsın arabasının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Tartışmaya dahil olan kişilerin ve çevredekilerin olayı polise bildirmediği bilgisi edinilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçlerinin harekete geçti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakından takip ettiği olayın şüphelileri V.A. ve D.T. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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