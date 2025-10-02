Marmaris'te Otelde Buhar Kazanı Patladı: 3 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde sanayi tipi ütünün buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay,, Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin çamaşırhanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi tipi ütünün buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada, olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. - MUĞLA