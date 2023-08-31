Marmaris'te otel odalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, B.D. ve M.K. isimli şüphelilerin başka odalara girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen para ve kimlik ele geçirildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.