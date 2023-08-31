Marmaris'te otel odalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, B.D. ve M.K. isimli şüphelilerin başka odalara girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen para ve kimlik ele geçirildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel odalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki iki otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tesisin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otelde müşteri olarak kalan B.D. (46) ve M.K'nin (32) başka odalara girerek hırsızlık yaptıklarını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen döviz ve Türk lirası ile başka bir kişiye ait kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.