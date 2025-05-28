Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar alan zarar gördü ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan hızlı müdahalesi başladı. Alevlere 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz, onlarca söndürme ekibi ve iş makineleri ile karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Söndürme ekiplerinin yangının ilk saatlerinden itibaren cansiperhane çalışmaları sonrasında alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangında 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

"Korkulacak bir durum kalmadı"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde mücadele ettiler. Hava ekiplerimiz müdahale etti. Korkulacak bir durum kalmadı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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