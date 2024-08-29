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Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın Beldibi Mahallesi Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarla birlikte bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek, alevler büyümden söndürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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