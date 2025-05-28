Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracının sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA