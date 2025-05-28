Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

Marmaris'te Orman Yangını Çıktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracının sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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