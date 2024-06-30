Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. - MUĞLA