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Marmaris'te Orman Yangını Çıktı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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