Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştıran narkotik ekipleri, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına alırken, hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yaz sezonu ve Ramazan Bayramı öncesi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri Marmaris'in farklı mahallelerinde 3 farklı adrese yaptıkları operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden; 5'ine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli kontrollü serbest bırakılırken, 3'ü de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda; toplamda yaklaşık 3 kilo esrar, 10 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa