Marmaris'te Motosikletli Yaralama Olayı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan bir şahıs, başka bir motosikletli şahıs tarafından silahla yaralandı.

Olay, Hasan Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Ö.A., başka bir motosikletli tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar plakasız siyah bir motosikletle kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatılırken, karnından yaralandığı öğrenilen Ö.A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA