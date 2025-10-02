Haberler

Marmaris'te Motosikletli Yaralama Olayı

Marmaris'te Motosikletli Yaralama Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken başka bir motosikletli tarafından silahla yaralanan Ö.A., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan bir şahıs, başka bir motosikletli şahıs tarafından silahla yaralandı.

Olay, Hasan Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Ö.A., başka bir motosikletli tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar plakasız siyah bir motosikletle kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatılırken, karnından yaralandığı öğrenilen Ö.A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor: Cinayet bürosu devrede

Güllü'nün ölümünde çelişkili bulgular! Cinayet bürosu devrede
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.