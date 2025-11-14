Haberler

Marmaris'te Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Marmaris'te meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Cengiz Can hayatını kaybetti. Kazanın ardından genç, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

Marmaris'te meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen 25 yaşındaki Cengiz Can, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Cengiz Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirilerek, kılınan namazın ardından toprağa verildi. - GAZİANTEP

