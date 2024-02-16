Marmaris'te mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki koyun AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Orhaniye Mahallesinde dağlık alanda otlayan koyunlardan ikisi sarp kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan koyunların sahibi tarafından yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye AKUT Marmaris ekibi sevk edildi.

AKUT Marmaris ekibi ip yardımı ile indiği sarp kayalıklarda mahsur kalan iki koyunu kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA