Marmaris'te lokantada çıkan kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lokantada yemek alma kavgasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çamdibi Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde 6 kişinin yaralandığı lokantadaki kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Z.Y. ile M.C.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4'üne ev hapsi verildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çamdibi Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde 23 Eylül'de bir lokantada çalışanlar ile inşaat işçileri arasında yemek alma nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada garsonlar M.Y, İ.A, E.C.T. ile inşaat işçileri A.K, S.T, S.K. yaralanmıştı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.