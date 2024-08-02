Marmaris'te köpek sahibi ayı yavrusuyla karşılaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Andrea Del Mastro köpeği Nero ile evinin civarında doğa yürüyüşüne çıktığı sırada ayı yavrusu ile karşılaştı. Önce panik olduğunu sonra cep telefonunu çıkararak çekim Del Mastro, "Hep söylerlerdi burada ayı olduğunu ama görünce ben de artık inandım" diyerek yavru ayının güvenliğini düşündüğünü belirtti.

Marmaris Camiavlu Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki iş insanı Andrea Del Mastro, iki yıldır rutin olarak her gün aynı bölgede köpeği Nero ile yürüyüşe çıkıyor. Nero ile yürüyüşe çıktığı sırada ilk defa bir ayı ile karşılaşan Andrea Del Mastro kısa süreli panik yaşarken, sakinleşince de ayı yavrusunu cep telefonu ile kayda aldı. Yürüyüş sırasında çalıların arasından gelen bir ses ile ayının ortaya çıktığını belirten Andrea Del Mastro, "Normal bir şekilde yürürken Nero ile birlikte aramızda 2 metre falan vardı. Çalıların içinden bir hırıltı sesi geldi. Çok ciddiye almadım ama her şey iki saniye içinde oldu. Ben hep domuz olarak düşündüm. Domuzlara da burada o kadar alışığız ki yadırgamadım. Videoda görünüyor gerçi videoyu da biraz geç başlattım. Nero ile birlikte aralarında gerçekten bir karış vardı. Orada bir parça korktum. Videoda çok belli olmuyor ama bundan daha iri bir hayvandı kulakları falan çok tatlıydı" diyerek bu durumun yürüyüş yapmalarına engel olmayacağını belirtti.

Del Mastro yaşadığı olay ile ilgili, "Bütün hayvanlarla aram iyi olduğu için çok da panik yapılacak bir durum değil açıkçası. Heyecanlı bir andı. İkimiz de zarar görmedik o yüzden keyfimiz yerinde. Onun başına bir şey gelmiş olsa şu an daha farklı bir konuşma yapıyor olurduk ama bir problem yaşamadık o yüzden şu an düşündüğüm özellikle ayının ve yavru ayının güvenliği" dedi.

Kendisinin de doğduğundan bu yana Marmaris'te yaşadığını ve Çamlı tarafında ayıların olduğunu duyduğunu ancak inanmadığını belirten Mastro, "Çok sevimli bir canlı bayağı da bir bakıştık bir süre. Çok fazla insan o tarafa yürüyor. Gerçekten birisinin başına problem çıkabilir. Çünkü nasıl söyleyeyim size evimden çıktıktan 15 dakika sonra karşıma çıktı. Telefon cebimdeydi ilk aklıma gelen birisine haber vermem gerektiği oldu. Yıllardır Marmaris'te yaşıyorum ayı olduğuna inanmayan bir insan olarak refleksle telefonu çıkarıp video çekmeye başladım" şeklinde konuştu.

Andrea Del Mastro yine aynı bölgede yürüyüşlere devam edeceğini belirterek, "Burada yürümeyi bıraksam şehir içine gitmemiz gerekecek Nero'yu salamayacağım. Ben burada yürümeye devam ederim onu da salarım. Onun da özgürlüğünü kısıtlamam. Biz burada eğlenmeye devam ederiz, bu durum hayatımı değiştireceğim bir olay değil" dedi.

Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yavru ayının görüldüğü bölgeye fotokapan konulduğu ve ayıların takip edileceği konusunda bilgi verirken, ormanlara girişlerin yasak olduğunu ve vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. - MUĞLA