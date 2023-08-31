Marmaris'te kızlara laf atma kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde iki grup arasında çıkan kavgada, kızlara laf atma iddiasıyla bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi sahilinde iki grup arasında kızlara laf atma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki iki grup arasında sahilde oturan kızlara laf atma iddiası ile tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. (18), A.K. (17) tarafından bıçakla sırtından yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahalesini yaparak ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Polis ekipleri tarafından olayın şüphelisi A.K. (17) ile kavgaya karıştığı tespit edilen M.K. (21) ve İ.S. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.K. ve İ.S. salıverilirken, adliyeye sevk edilen A.K. ise çıkartıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA