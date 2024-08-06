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Marmaris'te kız çocukları tarafından darp edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kız çocuğunun akranları tarafından darp edilerek kayda alınması ve sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kız çocuğunun akranları tarafından darp edilerek kayda alınması ve sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Marmaris ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı. Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamadı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Görüntü kayıtları ile birlikte çalışma başlatan polis ekipleri zorbalık yapan tüm kızların kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si erkek 4'ü kız olmak üzere toplamda 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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