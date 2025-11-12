Haberler

Marmaris'te Kıbrıs Gazisi Yaşlı Adam İkna Edilerek Aparta Yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris ilçesinde, 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., saatler süren ikna çabalarının ardından aparta yerleştirildi. Tekerlekli sandalyede parkta oturan E.Y., sosyal hizmetler ve polis ekiplerinin yardımlarını reddetti. Sonunda, vatandaşların ve muhtarların desteği ile aparta gitmeyi kabul etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir parkta valizleriyle tekerlekli sandalyesinde oturan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi, saatler süren ikna çabalarının ardından bir aparta yerleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., sabah saatlerinde İstanbul'dan otobüsle Marmaris'e geldi. E.Y., Kemeraltı Mahallesi Atatürk Meydanı yanındaki Saman İskelesi bölgesinde tekerlekli sandalyesinde otururken çevredeki esnafın dikkatini çekti. E.Y.'nin saatlerdir hiç yere hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Sağlık durumu iyi olmayan ve tekerlekli sandalyede olan E.Y., sosyal Hizmetler ekipleri ile polislerin yardımını ve hastaneye gitmeyi reddetti. Polisin ailesine ulaşmaya çalıştığı ancak kimsesi olmadığını söyleyen şahıs yine çevredekilerin dikkatini çekince, bölgedeki vatandaşlar ve esnaflar durumu tekrar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı şahsı yalnız bırakmadı. Şahsın yapılan sorgusunda Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri de ambulansla hastaneye götürmeyi teklif etse de E.Y. kabul etmedi. Kemeraltı, Çıldır ve Çamdibi Mahalle muhtarları da E.Y.'nin durumuna kayıtsız kalmadı. Uzun süren ikna çabalarının ardından E.Y., kaymakamlık ve karakola yakın bir apartta kalmayı kabul etti. Ambulas ile değil, taksiyle gitmek isteyen yaşlı adam, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla aparta yerleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personelin, gece boyunca E.Y.'nin durumunu kontrol edeceği öğrenilirken, E.Y.'nin neden Marmaris'e geldiği belirlenemedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Tahliye olurken İmamoğlu ile karşılaşmış! İşte aralarındaki diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.