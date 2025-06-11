Marmaris'te Kayıp Avukat Kevser Bali İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Marmaris'te Kayıp Avukat Kevser Bali İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamu kurumunda çalışan avukat Kevser Bali, işyerine giderken kayboldu. Ailesi durumu emniyete bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kamu kurumunda çalışan Avukat Kevser Bali'den dün öğlen saatlerinden bu yana haber alınamazken, ekipler kayıp avukatı bulmak için çalışma başlattı.

Avukat Kevser Bali, dün sabah Marmaris'teki evinden "işyerine gidiyorum" diyerek ayrıldı. Ancak aynı gün, iş arkadaşına "rahatsızlandım, gelemeyeceğim" mesajı gönderdi. Dün saat 12.00 sularında bir yakınıyla kısa bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kendisine ulaşan olmadı. Kamu kurumunda görevli olduğu öğrenilen Avukat Kevser Bali'den dünden bu yana haber alamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Baba Mehmet Bali, kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek, kızını gören ya da duyanların güvenlik güçleriyle ve kendisiyle irtibata geçmesi dileğinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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