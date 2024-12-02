Marmaris'te Kayıp 60 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt mahallesinde dün gece eve gelmeyen 60 yaşındaki Nail Kurum yol kenarında ölü bulundu. Şahsın, dün akşam bir düğüne katıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Nail Kurum, dün gece saat ilerlemesine rağmen eve gelmeyince eşi merak etti. Telefonlara da cevap vermeyen şahsın hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Yardım hattına ihbar ederek yardım istedi. Bu arada bir yandan jandarma ve sağlık ekipleri kayıp şahsı ararken, diğer yandan da yakınları ev gelen yollar üzerinde aram çalışması başlattı. Gündüz saatlerinde Nail Kurum'un cesedi evin yakınlarında yolun alt kısmında bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, şahsın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Nail Kurum'un ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi. - MUĞLA