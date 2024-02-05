Marmaris'te kadına şiddet uygulayan şahıs, uyuşturucu ticaretinden hapis cezasıyla tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet nedeniyle gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ve ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kız arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen şahıs, 'Kadına karşı kasten yaralama suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis kararı olması sebebiyle 2 ayrı suçtan tutuklandı. - MUĞLA